В Польше подтвердилось две смерти от омикрон-штамма Covid-19

В Польше умерли два человека, зараженные «омикроном». При этом за неделю число заражений данным штаммом выросло на 7–8%, рассказал на пресс-конференции Минздрава страны представитель ведомства Войчех Андрусевич.

«Омикрон тоже опасен, — подчеркнул специалист. — У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса».

По словам Андрусевича, всего в Польше зарегистрировано 193 случая «омикрона», при этом оба скончавшихся мужчины, которым было 92 и 85 лет, не были привиты.

В общей сложности за день в Польше обнаружено 11 106 случаев коронавируса, выздоровели 13 797 человек.