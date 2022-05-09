В Польше неизвестные напали на посла России
В Польше неизвестные активисты облили красной краской российского посла Сергея Андреева. Это произошло во время возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве, передает РИА Новости.
Дипломату пришлось покинуть кладбище в сопровождении полиции. Украинские и польские активисты разрисовали мемориал.
Посол сообщил, что не пострадал.
«Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе поляки, не имеет», - возмутился дипломат.
Он также заявил, что полиция появилась слишком поздно, «уже после того, как эта вакханалия раскрутилась».
«Испортили нам святой праздник — День Победы. Но, как говорится, не дождутся», — сказал Андреев.