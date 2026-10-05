В Польше начали использовать дроны для поимки водителей, предупреждающих о ДПС

Полиция Польши начала применять дроны для контроля за соблюдением правил дорожного движения. С их помощью правоохранители выявляют автомобилистов, которые мигают фарами, чтобы предупредить других водителей о полицейских патрулях. Об этом сообщило районное управление полиции в Мысленице.

Дроны использовали во время рейдов на территории муниципалитетов Мысленице и Токарня. Полицейские проверили 71 автомобиль и зафиксировали 76 нарушений.

В 47 случаях водители неправомерно включали дальний свет, сигнализируя другим автомобилистам о предстоящей проверке. Каждый нарушитель получил штраф в размере 200 злотых (более 4,3 тыс. рублей) и четыре штрафных балла.