В Польше были подняты в небо военные самолеты из-за «активности дальней авиации России»

В Польше были подняты в небо военные самолеты из-за «активности дальней авиации РФ». Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил республики, передает РИА Новости.

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — сказано в сообщении польских ВС.

В нем говорится, что были запущены «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», ведется мониторинг ситуации. Жителей Польши предупредили о повышенном уровне шума, особенно в юго-восточной части страны из-за того, что «активизирована польская и союзная авиация».