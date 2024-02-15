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В Польше были подняты в небо военные самолеты из-за «активности дальней авиации России»
В Польше были подняты в небо военные самолеты из-за «активности дальней авиации РФ». Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил республики, передает РИА Новости.
«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — сказано в сообщении польских ВС.
В нем говорится, что были запущены «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», ведется мониторинг ситуации. Жителей Польши предупредили о повышенном уровне шума, особенно в юго-восточной части страны из-за того, что «активизирована польская и союзная авиация».
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