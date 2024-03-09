В Польше 8 марта прошел протест феминисток: требуют дать доступ к контрацепции

В Польше 8 марта на улицу вышли местные феминистки с протестом. Они требуют дать доступ к контрацептивам, пишет РИА «Новости».

Напомним, в Польше с 1993 года запрещены аборты. Их делают только в том случае, если возникает угроза жизни беременной женщины или если девушка забеременела в результате изнасилования. При этом польские власти запретили продавать и любые контрацептивы без рецептов.

Причем ранее активисты организаций «Общепольский женский» и «Варшавский женский протест» выстроились у дворца президента в Варшаве и требовали его на уровне закона разрешить продавать средства контрацепции и отменить запрет на аборты. В день протеста протестующие вышли с плакатами «Мое тело - мое дело», «Право на аборт - право человека» и все время кричали в адрес лидера страны: «Будешь сидеть!».

Со слов некоторых участниц протеста, польский президент Анджей Дуда не согласился с протестом женщин, тем самым совершив уголовное преступление.

Чуть позже в феврале написали законопроект с корректировками: парламентарии предложили разрешить продавать контрацептивы без рецепта, но только лицам старше 15 лет. Однако закон не вступит в силу, пока его не подпишет президент Дуда.