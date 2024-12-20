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Общество 20 декабря 2024 11:48

В Полпредстве Татарстана в России подвели итоги года

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В Полпредстве Татарстана в России подвели итоги года
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Сохранение татарского языка в Москве, помощь участникам СВО и другие направления работы обсудили на встрече Совета руководителей общественных объединений и актива татарской общественности московского региона. Мероприятие было посвящено подведению итогов второй половины 2024 года и планам на 2025-й, в том числе празднованию 80-летия Победы, сообщили в пресс-службе представительства.

Во встрече принял участие полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин. Обсуждались вопросы поддержки военнослужащих, электронные проекты Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, работа СМИ с читателями и подписчиками, в частности в соцсетях, а также итоги форума «Деловые партнеры Татарстана».

Кроме того, Равиль Ахметшин выразил благодарность бывшему руководителю Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фариту Мухтасарову. С 15 декабря эту должность занимает Фаиль Ибятов, который ранее исполнял обязанности заместителя председателя.

#полномочное представительство рт в рф #итоги года
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