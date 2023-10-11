В Полпредстве Татарстана собрались руководители представительств субъектов РФ

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ состоялось расширенное заседание Совета руководителей представительств субъектов Российской Федерации.

«Если вдруг вы решили, что на базе своего представительства вы сделали все, съездите к татарам. Уверен, вы обогатитесь идеями», — похвалил в шутливой форме Председатель Совета Денис Салий уровень организации деятельности Полпредства РТ в РФ.

Представители особой экономической зоны «Алабуга» и «Иннополиса» рассказали о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале республики.

В заседании на площадке Полпредства Татарстана приняли участие представители 30 регионов – Алтая, Донецкой Народной Республики, Ингушетии, Калининградской области, Марий Эл, Карелии, Крыма, Саха (Якутии) и других. Всего 48 регионов подтвердили свое членство в Совете и регулярно участвуют в его работе.