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В Полпредстве Татарстана собрались руководители представительств субъектов РФ
В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ состоялось расширенное заседание Совета руководителей представительств субъектов Российской Федерации.
«Если вдруг вы решили, что на базе своего представительства вы сделали все, съездите к татарам. Уверен, вы обогатитесь идеями», — похвалил в шутливой форме Председатель Совета Денис Салий уровень организации деятельности Полпредства РТ в РФ.
Представители особой экономической зоны «Алабуга» и «Иннополиса» рассказали о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале республики.
В заседании на площадке Полпредства Татарстана приняли участие представители 30 регионов – Алтая, Донецкой Народной Республики, Ингушетии, Калининградской области, Марий Эл, Карелии, Крыма, Саха (Якутии) и других. Всего 48 регионов подтвердили свое членство в Совете и регулярно участвуют в его работе.
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