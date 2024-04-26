В Полпредстве Татарстана прошла встреча с членами Совета молодежи

В Полпредстве Татарстана прошла встреча с активистами из Совета молодежи. Во время разговора руководители студенческих клубов рассказали о своих проектах и обменялись опытом, сообщает пресс-служба госучреждения.

Замполпреда Татарстана Эмиль Файзуллин поблагодарил ребят за активное участие в прошедшем молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Он также пожелал студентам успехов в будущей сессии.

Председатель Совета молодежи Айдар Гайнутдинов рассказал, что 25 мая должна состояться интеллектуальная игра «Чикләвек». Десятая по счету игра будет посвящена просветителям. Старт набора команд уже объявлен.

Отмечается, что на сегодняшний день при ведущих вузах столицы РФ действуют 21 клуб. С 11-ю вузами Москвы Татарстан уже договорился сотрудничать.