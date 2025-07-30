В Полпредстве Татарстана обсудили развитие сотрудничества с Сирией

Фото: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

Временно поверенный в делах Сирии в России Абдулраззак Исмаиль посетил Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ. Целью визита стало обсуждение перспектив взаимодействия между Сирией и Татарстаном, об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

С сирийским дипломатом встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. С сирийской стороны во встрече также приняли участие советник Посольства Загер Аль-Ахмар и переводчик Нофаль Кальтум.

Стороны рассмотрели возможности возобновления и углубления сотрудничества между Татарстаном и Сирийской Арабской Республикой. В ходе беседы Абдулраззак Исмаиль напомнил о значимой дате — в 2024 году исполнилось 80 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«Мой визит к вам – это возможность еще раз подтвердить глубину сложившихся отношений с Россией и в частности с Татарстаном», – отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Сирия переживает сложный период и особенно нуждается в поддержке со стороны друзей и партнеров, чтобы перейти к этапу восстановления и устойчивого развития.

В свою очередь, Равиль Ахметшин заявил, что Татарстан заинтересован в расширении взаимодействия с Сирией. Он отметил, что республика располагает ресурсами и компетенциями для развития сотрудничества в таких направлениях, как нефтедобыча, нефтехимия, сельское хозяйство, а также образование — в частности, обмен студентами.

«Республика заинтересована в возобновлении и расширении сотрудничества с Сирией. Сегодня у Татарстана есть возможность расширения деловых контактов и углубить отношения в таких отраслях, как нефтедобыча, нефтехимия, сельское хозяйство, образование (обмен студентами)», — подчеркнул он.

Ахметшин напомнил, что опыт взаимодействия с Сирией уже имеют татарстанские предприятия, включая ОАО «Татнефть» и ОАО «КАМАЗ». Кроме того, он отметил, что республика активно развивает экспорт и производство халяль-продукции:

«Мы активно работаем с мусульманскими странами по линии производства и поставки халяль-продукции. Будем рады сотрудничеству с вами и в этом направлении», – добавил Равиль Калимуллович.

В завершение встречи сотрудница Полпредства Светлана Мухаметянова выступила с презентацией на арабском языке, в ходе которой представила гостям экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, а также рассказала о крупных промышленных предприятиях и инновационной политике республики.

Видео: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ