В Полпредстве РТ в РФ обсудили выставки татарстанских художников 2027 года

Фото: Сюмбель Таишева

Заместитель Премьер-министра Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с известным художником, заслуженным деятелем искусств РТ Ринатом Ахметовым.

В настоящее время полпредство ведет большую культурно-просветительскую работу. Ежегодно в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве организуются выставки художников и скульпторов. В этом году гостям Международного дома музыки были представлены тридцать картин из серии «Казань и казанцы» заслуженного художника РФ и народного художника РТ Ильяса Айдарова, а также ювелирные изделия Рустама Давлетова.

В целях укрепления гуманитарных связей между народами России и стран Востока руководство Полпредства РТ в РФ активно взаимодействует с дипломатическим корпусом многих зарубежных стран, в том числе в рамках Международного фестиваля национальных культур «Россия – Восток» («Восточный базар в Казани»). Основные мероприятия пятого по счету фестиваля состоятся в столице РТ с 12 по 22 ноября 2026 года.

«Восточный базар» проводится Общественным фондом татарской культуры РТ имени Рашида Вагапова при непосредственной поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства культуры республики, Полномочного представительства РТ в РФ и других структур. «В будущем в рамках этого культурного события можно организовать мощную презентацию художников Татарстана», – предложил Равиль Ахметшин.

Полпред РТ в РФ также сказал Ринату Ахметову о имеющейся возможности в 2027 году организовать выставку его работ в Московском доме музыки.

Сейчас ведется подготовка к совместному проекту полпредства и Московского дома национальностей – фестивалю «Многоцветие России», программой которого предусмотрено открытие выставки картин Союза художников Татарстана под кураторством его председателя – народного художника РТ Рабиса Салахова. Она пройдет с 1 по 21 июня 2027 года по адресу: Новая Басманная улица, дом №4.

На встрече в полпредстве Ринат Ахметов рассказал об успешно прошедшей выставке Союза художников Татарстана, посвященной его 90-летию. Она проходила в Галерее Союза художников России на Покровке с 23 сентября по 11 октября. На экспозиции были представлены 75 живописных работ татарстанских художников, выполненных в разных жанрах: графика, скульптура, ювелирные украшения и, конечно, картины. До этого в последний раз объединенная выставка татарстанских живописцев и скульпторов в столице проводилась десять лет назад.

Отдельно Ахметов остановился на своем проекте «За забором», который оказался востребованным не только в Казани. «Мои выставки успешно прошли в Улан-Удэ, Иркутске, Санкт-Петербурге и других городах России. С большим успехом работы были выставлены в Санкт-Петербурге в музее современного искусства „Эрарта“. Сейчас готовлюсь к выставке в 2027 году в Благовещенске. Хотелось бы провести выставку в Москве», – отметил он.

Гость выразил заинтересованность в том, чтобы в будущем выставки татарстанских художников активно размещались в московских галереях при содействии Полпредства РТ в РФ и Министерства культуры РТ.

Второе направление, которое активно развивает татарстанский художник как член Геральдического совета при Раисе Республики Татарстан, связано с подготовкой дизайнов памятных знаков, таких как знаки к 80-летию Союза художников РТ и к юбилею великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Автор дизайна медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» рассказал о своей работе над новой медалью «Батырлык», предназначенной для награждения участников специальной военной операции.

Несколько лет назад полпредство по инициативе его руководителя выступило инициатором создания нескольких памятных медалей, выпуск которых был приурочен к знаковым историческим датам и юбилеям выдающихся деятелей, чья жизнь и наследие тесно связаны как с татарским народом, так и со всей Россией.

Это, в частности, медаль Габдуллы Тукая, памятная медаль Мусы Джалиля – она была учреждена в 2016 году к 110-летию со дня рождения легендарного поэта-героя. В 2023 году была выпущена памятная медаль к 100-летию генерала армии Махмута Гареева – в память о выдающемся советском и российском военачальнике, который долгие годы возглавлял Клуб офицеров при полпредстве. «Сегодня эта общественная награда очень востребована. Она вручена свыше 1700 общественным деятелям, заслуженным военным и участникам СВО», – сообщил на встрече Равиль Ахметшин и пожелал гостю творческих успехов.

Автор текста – Сюмбель Таишева.