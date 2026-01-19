В Полпредстве РТ в РФ обсудили расширение сотрудничества Татарстана и Египта

Фото: t.me/PolpredstvoRT

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации прошла встреча вице-премьера РТ – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Хамди Шаабаном. Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и совместные шаги по расширению взаимодействия. Равиль Ахметшин подчеркнул, что Египет является давним и важным партнером Татарстана, и пригласил посла посетить республику для более детального знакомства с регионом.

Хамди Шаабан отметил заинтересованность Египта в укреплении связей с Татарстаном и выразил надежду на активизацию сотрудничества. «Надеюсь, мы начнем более тесную работу по сотрудничеству», – заявил он.

В ходе переговоров были обозначены ключевые направления взаимодействия, среди которых машиностроение и нефтехимия, автомобилестроение (в том числе сотрудничество с «КАМАЗом»), развитие сельского хозяйства, а также сотрудничество в науке, культуре, туризме и образовании.