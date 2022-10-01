В Полпредстве РТ в Москве презентовали «Восточный базар»

В Полномочном представительстве РТ в РФ презентовали фестиваль «Восточный базар в Казани». Это первый и единственный международный фестиваль эстрады тюркских народов, гала-концерт которого пройдет в столице Татарстана 27 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день участие в гала-концерте подтвердили артисты из 11 стран и 15 регионов России», — проинформировал автор проекта, директор фонда им. Вагапова Рифат Фаттахов.

В презентации приняли участие представители посольств Азербайджана, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, других стран и республик, а также российских регионов.

С приветственным словом к гостям обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.