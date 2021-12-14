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Политика
14 декабря 2021  20:56

В Полпредстве РТ в Москве обсудили расширение сотрудничества Татарстана с Германией

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Вице-премьер Республики Татарстан — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил с представительствами посольства ФРГ в Москве перспективы расширения сотрудничества Германии с республикой. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ. 

Взаимодействие Татарстана и Германии имеет долгую историю и является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности республики. На сегодняшний день в регионе работают в общей сложности около 90 немецких компаний. 

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения и укрепления взаимодействия по разным направлениям. 

Кроме того, речь зашла о подготовке визита посла Германии в России в Татарстан и встречи руководства республики с деловыми кругами ФРГ в наступающем 2022 году.

#татарстан и германия #Равиль Ахметшин #полпредство рт в рф
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