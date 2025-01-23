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Общество 23 января 2025 18:18

В Полпредстве РТ обсудили возможности сотрудничества Татарстана и Алжира

В Полпредстве РТ обсудили возможности сотрудничества Татарстана и Алжира

Заместитель Полпреда Татарстана по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин встретился с Председателем Российско-Алжирского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Ахмедом Азимовым.

Как сообщает Полпредство РТ, российско-алжирские связи имеют давнюю историю и носят традиционно дружественный характер. Между двумя странами налажены конструктивные и обоюдовыгодные отношения.

На встрече Гарифуллин с Азимовым обсудили возможности налаживания многопланового характера связей Татарстана с этой североафриканской страной, отметили перспективные направления сотрудничества и совместную работу сторон в этом направлении.

фото: Полпредство РТ

#сотрудничество #Татарстан
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