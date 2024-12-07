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В Полпредстве обсудили сотрудничество Татарстана с Сингапуром
Вице-премьер РТ - полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сингапур Нео Эк Бенг Марком.
Как сообщает пресс-служба Полпредства, в мероприятии также приняли участие заместитель Посла Ли Жи Уэй Николас и заместитель Полпреда Татарстана Фаннур Гарифуллин.
Гостям провели провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. Стороны обсудили варианты сотрудничества по ряду направлений, в том числе в высокотехнологичных отраслях.
Посол отметил, что руководство Сингапура заинтересовано в возобновлении тесных связей с Татарстаном, включая реализацию совместных проектов с городом Иннополис.
Нео Эк Бенг Марк выразил желание в будущем году посетить республику с представителями деловых кругов Сингапура.
фото: Полпредство РТ
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