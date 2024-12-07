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Общество 7 декабря 2024 13:03

В Полпредстве обсудили сотрудничество Татарстана с Сингапуром

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В Полпредстве обсудили сотрудничество Татарстана с Сингапуром

Вице-премьер РТ - полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сингапур Нео Эк Бенг Марком.

Как сообщает пресс-служба Полпредства, в мероприятии также приняли участие заместитель Посла Ли Жи Уэй Николас и заместитель Полпреда Татарстана Фаннур Гарифуллин.

Гостям провели провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. Стороны обсудили варианты сотрудничества по ряду направлений, в том числе в высокотехнологичных отраслях.

Посол отметил, что руководство Сингапура заинтересовано в возобновлении тесных связей с Татарстаном, включая реализацию совместных проектов с городом Иннополис.

Нео Эк Бенг Марк выразил желание в будущем году посетить республику с представителями деловых кругов Сингапура.

фото: Полпредство РТ

#Татарстан #сингапур #сотрудничество
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