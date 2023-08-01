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«В половине проверенных вейп-шопов были нарушения»: активисты РТ подвели итоги рейдов
В Министерстве по делам молодежи РТ подвели итоги рейдов по вейп-шопам, которые провели активисты Молодой Гвардии Единой России.
В один из таких рейдов вместе молодогвардейцами сходил и «Татар-информ». Подробнее об этом читайте по ссылке.
Активисты проверили 330 точек по продаже никотиносодержащей продукции. Цель у молодых добровольцев была узнать, где детям продают вейпы, электронки, поды, испарители и где консультируют несовершеннолетних. А также напомнить сотрудникам точек, что всю подобную продукцию следует закрыть от глаз.
«Июнь и июль мы проводили проверки. Из 330 точек продажи, которые мы промониторили, в 186 точках или в 54% мы обнаружили нарушения. Мониторинг проводился во всех муниципалитетах республики. Чаще всего нарушения выявляли в Казани, потому что подобных магазинов здесь больше всего», – отметил руководитель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигаббудинов.
После своего доклада он передал документ, где перечислены нарушители, руководителю Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной. Она, в свою очередь, отметила, что ведомство порадовало введение дополнений к закону, ведь любое курение, будь то вейпы, кальяны или сигареты, очень вредно для здоровья.
За 2022 и 2023 год в ведомство поступило 425 письменных обращений от граждан на нарушения, так называемого, антитабачного закона. В основном, татарстанцы жаловались на продажу табака и никотиносодержащей продукции вблизи образовательных учреждений и открытую выкладку продукции.
«Остальные санкции на проверке, если в списках у ребят будут дополнительные объекты, которые нарушают требования. Можно обратиться в Прокуратуру, чтобы она нам дала требования на санкции, однако практика показывает, что не всегда такие заявления принимаются. На эти объекты мы можем нанести профилактические визиты. В первый раз выдать им предостережения. Но если вы, ребята, обойдете эти объекты повторно, и они не исправят свои ошибки, то мы будем подавать иски в суд», – отметила главный санитарный врач Татарстана.
Депутат Государственной Думы РФ Максим Топилин выдвинул идею о том, что вейпы могут быть диверсией запада, подобно тому, как в Китай европейцы завезли опиум. Ведь пока нет информации о долгосрочных эффектах от этого курения и неизвестно, какие болезни оно может вызвать.
«Если вы посмотрите на витрины, где продаются вейпы, вы заметите, что они всех цветов радуги, что привлекает молодежь. Учитывая, что этот продукт горения не дает запаха, учителям и родителям очень трудно контролировать детей», – отметил он в беседе с журналистами.
В конце обсуждения все стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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