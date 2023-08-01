«В половине проверенных вейп-шопов были нарушения»: активисты РТ подвели итоги рейдов

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В Министерстве по делам молодежи РТ подвели итоги рейдов по вейп-шопам, которые провели активисты Молодой Гвардии Единой России.

В один из таких рейдов вместе молодогвардейцами сходил и «Татар-информ». Подробнее об этом читайте по ссылке.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»



Активисты проверили 330 точек по продаже никотиносодержащей продукции. Цель у молодых добровольцев была узнать, где детям продают вейпы, электронки, поды, испарители и где консультируют несовершеннолетних. А также напомнить сотрудникам точек, что всю подобную продукцию следует закрыть от глаз.

«Июнь и июль мы проводили проверки. Из 330 точек продажи, которые мы промониторили, в 186 точках или в 54% мы обнаружили нарушения. Мониторинг проводился во всех муниципалитетах республики. Чаще всего нарушения выявляли в Казани, потому что подобных магазинов здесь больше всего», – отметил руководитель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигаббудинов.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

После своего доклада он передал документ, где перечислены нарушители, руководителю Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной. Она, в свою очередь, отметила, что ведомство порадовало введение дополнений к закону, ведь любое курение, будь то вейпы, кальяны или сигареты, очень вредно для здоровья.

За 2022 и 2023 год в ведомство поступило 425 письменных обращений от граждан на нарушения, так называемого, антитабачного закона. В основном, татарстанцы жаловались на продажу табака и никотиносодержащей продукции вблизи образовательных учреждений и открытую выкладку продукции.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Остальные санкции на проверке, если в списках у ребят будут дополнительные объекты, которые нарушают требования. Можно обратиться в Прокуратуру, чтобы она нам дала требования на санкции, однако практика показывает, что не всегда такие заявления принимаются. На эти объекты мы можем нанести профилактические визиты. В первый раз выдать им предостережения. Но если вы, ребята, обойдете эти объекты повторно, и они не исправят свои ошибки, то мы будем подавать иски в суд», – отметила главный санитарный врач Татарстана.

Депутат Государственной Думы РФ Максим Топилин выдвинул идею о том, что вейпы могут быть диверсией запада, подобно тому, как в Китай европейцы завезли опиум. Ведь пока нет информации о долгосрочных эффектах от этого курения и неизвестно, какие болезни оно может вызвать.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Если вы посмотрите на витрины, где продаются вейпы, вы заметите, что они всех цветов радуги, что привлекает молодежь. Учитывая, что этот продукт горения не дает запаха, учителям и родителям очень трудно контролировать детей», – отметил он в беседе с журналистами.

В конце обсуждения все стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.