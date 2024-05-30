В полилингвальном детсаду Казани прошел необычный выпускной

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В полилингвальном детском саду Казани №101 прошел необычный выпускной. Ребята – недавние детсадовцы – отправились в путь к Школьным островам на корабле Знаний. Совсем недавно у этих бравых «моряков» были серьезные сложности в развитии.

В детском саду работают две специальные группы – в одной обучаются дети с расстройствами аутического спектра, во второй – с задержкой психического развития. Детсадов, отдельно и углубленно занимающихся этими направлениями в Казани, Татарстане, да и в России в целом не так уж и много. Чаще детей с особенностями развития «погружают в среду» методом инклюзии.

Однако, как отметила заведующая полилингвальным детсадом Лилия Галеева, не всем детям подходит инклюзия. «Я с таким подходом всегда была не очень согласна. Не всем детям подходит инклюзия. Часто думают: придут такие дети в общую группу для нормотипичных детей, будут там за всеми подтягиваться, расти и вот она – социализация. Ничего подобного! Эти дети требуют, чтобы хотя бы на первоначальном этапе с ними занимались отдельно – учитель-логопед, учитель-дефектолог. Их ведешь, усиленно занимаешься – там много именно индивидуальных занятий, и тогда есть шанс вывести детей в нормотипичную группу», — уверена она.

Уверенность Галеевой основывается на практическом опыте. «За эти три года один ребенок из спецгруппы был переведен в нормотипическую. В прошлом году выпустился из детсада. В этом году сразу четыре выпускника», – приводит статистику заведующая.

Своим мнением об успехах юных воспитанников двух уникальных групп детсада №101 поделилась заместитель заведующей по воспитательной работе, дефектолог Таскира Халикова.

«Когда они пришли в наш детский сад, они не то что вместе играть – просто боялись подойти к другим детям, каждый сидел в своем уголочке. А сейчас они у нас играют. А на выпускном — танцуют с девочками из нормотипичной группы. Это большой прогресс для нас», – рассказала она.

Муниципальный полилингвальный детский сад на ул. Пилотская в Казани открылся в 2021 году. Спустя месяц в нем были созданы две специальные группы. «Город чем смог – помог, но именно специального оборудования, необходимого для развития мелкой моторики, навыков социального взаимодействия, коммуникации, познавательной функции, психических процессов и многого другого – не хватало», – отмечают в дошкольном учреждении.

Помог случай. «Это было в прошлом году. Зазвонил телефон, и говорят: ваш детский сад попал в программу “Зеленая формула” от СИБУРа. К вам приедут сажать деревья. А у нас детсад новый – зеленых насаждений почти нет. Конечно, мы обрадовались! Они пришли, мы вместе посадили деревья, кустарники, цветы. Разговорились, и я спросила – как можно поучаствовать в программе “Формула хороших дел”? А в ответ: подавайте заявку. Собрали документы, подготовили проект по инклюзиву по этим двум группам. Волновались, конечно… И вот звонок: вы выиграли», — вспоминает Лилия Галеева.

Компания помогла закупить детскому саду интерактивные доски, шумоподавляющие наушники, специальные игры, батут, утяжеленные одеяла, без которых дети с аутическими расстройствами почти не могут заснуть, маты, терапевтические мячи, альбомы для развития речи, сенсорную трубу. Всё это сейчас активно используется в работе.

Как отметила представитель «Казаньоргсинтеза» (входит в группу компаний СИБУР) Гульназ Камалетдинова, «Формула хороших дел» в Казани будет продолжаться. «Заявки в рамках программы мы принимаем осенью. Ограничений на количество инициатив от одного заявителя – нет», — уточнила она.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»