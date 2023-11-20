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В поликлиники Казани пришла новая партия вакцины против гриппа
В поликлиники Казани поступила вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
Эту прививку можно сделать детям с шести месяцев, подросткам, взрослым до 60 лет и беременным женщинам во втором и третьем триместрах.
«Татар-информу» в горздраве рассказали, что в сумме на детей и взрослых пришло 22,5 тысячи доз вакцины.
«Для формирования иммунитета прививку от гриппа необходимо сделать уже сейчас. До подъема заболеваемости успеет сформироваться иммунитет», – заметили в пресс-службе Управления здравоохранения города.
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