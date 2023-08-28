В поликлиники Казани поступила вакцина против гриппа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанские поликлиники поступили два варианта вакцины против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Взрослым привиться можно инактивированной противовирусной вакциной против гриппа «Совигрипп». А вакцина «Ультрикс Квадри» (гриппозная четырехвалентная инактивированная) предназначена для детей с шестимесячного возраста и беременных женщин.

«В соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ, в состав противогриппозных вакцин на предстоящий сезон по гриппу 2023-2024 годов в состав вакцины Ультрикс Квадри вошли штаммы: Вируса A (H1N1); Вируса A (H3N2); Вируса B (линия B/Victoria); Вируса B (линия B/Yamagata)», – рассказали в горздраве.

Медики напомнили, что самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. По их словам, конец лета – начало осени – самый благоприятный период для прививки. Так иммунитет сформируется до подъема заболеваемости.

Также в горздраве напомнили о необходимости вакцинации от пневмококковой инфекции. Она особенно опасна для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями легких.