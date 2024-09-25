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В поликлиники ГКБ №7 Казани поставили новое оборудование в рамках нацпроекта
Новое оборудование для диагностики закупили в поликлиники городской клинической больницы №7 имени Садыкова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ
Поставка осуществлялась по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», реализуемой в Татарстане в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Поликлиники №№ 1-3 дооснастили шестью аппаратами ЭКГ и оснастили четырьмя аппаратами для УЗИ. Для поликлиники №1 также приобрели эндоскопические стойки для колоноскопии и гастроскопии.
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