В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» заработал кабинет маммографии

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В поликлинике нижнекамского предприятия СИБУРа открылся кабинет маммографии. Теперь сотрудники НКНХ и его дочерних предприятий могут пройти обследования на высокотехнологичном оборудовании нового поколения не выезжая в город.

На ремонт и оснащение оборудованием кабинета маммографии СИБУР направил более 22 миллионов рублей. Всего на реновацию медицинской инфраструктуры НКНХ компания выделила более 320 миллионов рублей.

«В поликлинике „Нижнекамскнефтехима“ благодаря оснащению новым технологичным оборудованием расширяются возможности диагностики заболеваний. Работники предприятия могут получить более расширенную квалифицированную помощь в сжатые сроки», — говорит Ольга Куракина, менеджер по охране здоровья «Нижнекамскнефтехима».

Такая модернизация промышленной медицины не только создает комфортные условия для обследования своих сотрудников, но и существенно разгружает работу городской системы здравоохранения. В экстренных случаях нефтехимики могут прийти на помощь городским медикам.

Современное высокотехнологичное оборудование позволит врачам на ранних стадиях диагностировать онкологические и воспалительные заболевания молочной железы, кистозные и незлокачественные образования, а также своевременно назначать необходимое лечение пациентам.

«Ежегодно регистрируется около 1,5 миллиона новых случаев онкозаболеваний молочной железы. И, к сожалению, не все заболевания выявляются на ранних стадиях. Кабинет маммографии в нашей поликлинике поможет своевременно и на ранних стадиях распознавать изменения молочных желез у пациенток, вовремя начать лечение. А значит, и сохранить здоровье, жизнь сотрудниц», — объяснил Ильгиз Нуруллин, врач-рентгенолог поликлиники НКНХ.

Работать с новым оборудованием медикам комфортно, а пациенты получают качественную и оперативную диагностику.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«У маммографа есть функция ножного и ручного управления. Благодаря этому мы можем направлять оборудование в различные положения и получать более четкие, направленные снимки. Процедура займет совсем немного времени: 5-7 минут, и снимки уже у врача на расшифровке», — рассказала Светлана Аглямова, рентген-лаборант.

Инженер-лаборант «Нижнекамскнефтехима» Лариса Чуканова только что прошла маммографию. По словам сотрудницы, посещать врача сейчас стало даже в удовольствие — процедуры проводятся оперативно и близко к рабочему месту.

«Помню, раньше приходилось ездить на маммографию в город. Времени уходило много: нужно добраться до городской поликлиники, простоять в очереди, дождаться результатов. А сейчас все в шаговой доступности от работы, врачи вежливые, условия комфортные, оборудование новое», — поделилась впечатлениями Лариса Чуканова.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Светлана Илларионова, стерженщик литейного производства «Нижнекамскнефтехима», рассказывает, как она проходила маммографическое обследование ранее в передвижной лаборатории.

«В прошлом году приезжала выездная лаборатория с маммографом. То есть обследование мы проходили прямо в этой оборудованной машине. Была очень большая очередь, результатов ждали долго. Сейчас просто замечательно, что оборудование появилось в нашей комфортной поликлинике, что условия для пациентов хорошие», — рассказала Светлана Илларионова.

Пройти маммографию нефтехимики смогут с понедельника по пятницу, с 7.00 до 17.00 по назначению врача-терапевта или врача-гинеколога, а также в рамках диспансеризации или медосмотра. Проводить обследования, расшифровывать и описывать результаты будет опытный врач-рентгенолог с девятилетним стажем.

Модернизация нижнекамской промышленной медицины продолжается. Совсем скоро в поликлинике откроется отделение эндоскопии, оснащенное аппаратами для проведения гастро- и колоноскопии. Эти процедуры по желанию пациента здесь можно будет провести под внутривенным обезболиванием.