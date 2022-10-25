В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» появился современный компьютерный томограф

В поликлинику ООО «ММЦ Профмедицина» поступил новый компьютерный томограф, с помощью которого нефтехимики смогут проходить жизненно важные обследования без долгих очередей. Тяжелую технику СИБУР приобрел в рамках расширения спектра услуг поликлиники.

Планируется, что первые пациенты смогут пройти обследования в январе. Компьютерная томография проводится для диагностики органов брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем человека. Раньше нефтехимики обследовались либо в частных клиниках, либо в городской сети, иногда ожидание обследования составляло около двух-трех недель. Теперь обследования для пациентов будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

В августе на территории поликлиники специально для нового оборудования началось строительство диагностического блока компьютерной томографии: возведен фундамент и проведены наружные коммуникации, сейчас заканчивается установка корпуса модульной конструкции.

Уже решен и кадровый вопрос. Проводить обследования, подробно расшифровывать и описывать результаты будет опытный врач-рентгенолог, который приедет из Набережных Челнов. Помогать ему будет рентгенолаборант поликлиники.

Пройти КТ нефтехимики смогут по назначению врача. Маршрутизация такая — если что-то заболело, человек обращается к терапевту в Центр здоровья или в поликлинику. После сбора анамнеза врач решает, нужна ли консультация узкого специалиста и какие анализы и обследования необходимы для постановки четкого диагноза и лечения, и дает направление.

В экстренных ситуациях промышленная медицина может прийти на помощь городской — если вдруг в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице томограф выйдет из строя, то поликлиника сможет принять пациентов для обследования.

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