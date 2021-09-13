В поликлинике №1 Нижнекамска установили новые маммограф и флюорограф за 16 млн рублей

В первой поликлинике Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы установили новые маммограф и флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Новое оборудование появилось благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость двух аппаратов составила около 16 млн рублей.

«Цифровое оборудование нового поколения дает возможность врачам получать более качественную картинку при обследовании пациентов. Это позволит медикам с большей точностью проводить диагностику, на ранней стадии обнаружить новообразования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Маммограф и флюорограф заменили старое оборудование, увеличилась и их пропускная способность. Всего в Нижнекамской ЦРМБ работает четыре флюорографических кабинета, в первой поликлинике их два.

«Новый цифровой маммограф будет использоваться для диспансеризации, для диагностики и обследования женского населения. После замены старого аппарата, наши женщины вновь могут пройти обследование в первой поликлинике на ул. Менделеева, 46. <...> Планируется, что такой же цифровой маммограф по программе модернизации первичного звена мы установим еще и на проспекте Строителей, 10В после того, как там закончится капитальный ремонт», — рассказал главный врач НЦРМБ Марс Мустафин.