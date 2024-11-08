В поликлиниках Казани депутаты Казгордумы проведут единый день приема населения

Во вторник, 12 ноября, в поликлиниках Казани пройдет единый день приема населения депутатами Казанской городской Думы. Об этом сообщили в горздраве столицы Татарстана. Прием будет осуществляться с 14:00 до 16:00 по 24-м адресам.

«Если у вас есть вопросы, которые вы хотите обсудить, или идеи и предложения, которые могут помочь улучшить качество медицинской помощи, приходите на прием. Выбирайте адрес поликлиники, к которой прикреплены Вы или Ваш ребенок», – говорится в сообщении.