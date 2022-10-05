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Ру Тат
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Происшествия
5 октября 2022  12:10
Павел Климчак

В полиции опровергли информацию об убийстве в казанском метро

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Сегодня в ряде СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что на станции метро «Площадь Тукая» якобы зарезали человека. Вместе с этим в сообщениях прикрепляют фото накрытого тела и врачей скорой помощи.

В пресс-службе УМВД России по Казани «Татар-информу» эту информацию опровергли. Ничего подобного сегодня не случалось ни на одной из станций казанского метро.

Как стало известно агентству, инцидент, фото которого появились в Сети, произошел 3 октября: пожилому мужчине стало плохо в метро и он скончался.

#казанское метро
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