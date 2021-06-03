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Ру Тат
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3 июня 2021  11:49
Эльвира Мухаметдинова

В полиции опровергли нападение собак на девочку в Набережных Челнах

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В полиции Набережных Челнов не подтвердили факт нападения собак на девочку на территории железнодорожного вокзала. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что возле железнодорожного вокзала бродячие собаки покусали 15-летнюю девочку, которая прогуливалась возле путей. На кадрах видео, размещенных в соцсетях, видно, как животные идут за ребенком, но не нападют на нее. На выручку испуганной девочке пришли взрослые, которые и доставили ее в больницу.

Как установила полиция, нападения не было.

«За девочкой действительно увязались собаки. Она испугалась. Но животные не набрасывались на подростка. Никаких телесных повреждений, даже царапин, на ней не обнаружено. После осмотра медиками отпущена домой. Заявление от родителей в полицию не поступало», — сообщил источник.
 

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