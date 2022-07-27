В полиции опровергли, что в Казани обстреляли авто, в котором была женщина с ребенком

В соцсетях появилась информация, что на Горьковском шоссе в Казани неизвестные якобы обстреляли машину, в которой ехала женщина с двумя детьми.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, данная информация не соответствует действительности.

Известно, что сегодня в отдел полиции «Юдино» поступило сообщение от женщины-водителя. Она сказала, что ехала вместе с 16-летней дочерью на своем автомобиле Renault по Горьковскому шоссе. Женщина везла ребенка в лагерь.

В какой-то момент разбилось заднее пассажирское стекло. Автоледи подумала, что кто-то выстрелил в окно из пневматического пистолета.

При осмотре места происшествия в автомобиле было обнаружен камень диаметром 1,5 см. Предположительно, он отлетел из-под колес другого автомобиля и разбил стекло легковушки.

«Отметим, что на данном участке дороги ведутся дорожные работы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе управления.