В полиции Казани составили 30 протоколов за незаконную вырубку хвойных перед Новым годом

Чтобы предотвратить незаконную вырубку и хранение хвойных деревьев, в Казани с 20 по 31 декабря проводится оперативно-профилактическая операция «Ель». Об этом на деловом понедельнике рассказал замначальника УМВД России по Казани Ильнур Хаялиев.

На сегодняшний день выявлены и пресечены 30 подобных правонарушений, добавил спикер.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников полицейские активизировали работу с неблагополучными семьями. Сотрудники ведомства посещают семьи, в которых родители допускают те или иные правонарушения в отношении своих детей.

На сегодняшний день по всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ведомства посетили около 80 семей, состоящих на профилактическом учете в ПДН Казани, и вручили им подарки.