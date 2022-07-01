В поле в Елабужском районе Татарстана сгорел комбайн

Сегодня днем по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в поле в Елабужском районе, на 1009 километре М7, загорелся комбайн.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место быстро прибыли пожарные, которые установили, что горит кабина комбайна. За считанные минуты возгорание площадью в два квадратных метра удалось потушить.

В результате случившегося никто не пострадал, предварительная причина пожара – неисправность механизмов комбайна. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.