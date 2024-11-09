В поисках утонувшего рыбака из Башкирии водолазы в Татарстане обследовали 5 тысяч кв.м.

Сегодня спасатели продолжали искать 40-летнего рыбака из Башкирии, который утонул в Татарстане.

«Татар-информ» рассказывал, что три товарища приехали на рыбалку из Башкирии на реку Белая. Рыбачили с лодки у села Татарские Ямалы в Актанышском районе РТ. В какой-то момент лодка перевернулась, один из рыбаков спасся, а двое других утонули, тело 43-летнего мужчины было обнаружено в тот же день. Второго утонувшего искали вчера, продолжили искать сегодня.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, водолазы поисково-спасательной службы обследовали 5 тысяч квадратных метров акватории. Поиск результата не дал, поисковые работы продолжат завтра.

МЧС напоминает о правилах безопасного поведения на воде: на судне необходимо быть в спасательном жилете. Прежде, чем начать двигаться, необходимо убедиться в исправности лодки или катера. Нельзя выходить на воду ночью, и нельзя управлять судном в нетрезвом состоянии.