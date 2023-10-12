В поисках прорывных идей: Неделя инноваций и производительности IN’HUB стартовала в РТ

Представители более 40 ведущих промышленных компаний России собрались в Татарстане на площадке ОЭЗ «Иннополис», чтобы поделиться лучшими решениями для повышения эффективности производства.

Неделя инноваций и производительности IN'HUB – инициатива промышленных компаний для создания профессиональной дискуссионной площадки, призванной решать острые производственные задачи. Эта цель реализуется через разные форматы: деловые события, выставку цифровых решений, экскурсии на производства, конкурс корпоративных проектов улучшений, а также программу-акселератор.

Активный поиск решений и ресурсов для новых стратегий и вызовы, с которыми сталкиваются российские предприятия, стали основными темами деловой программы. Участники пленарной секции, среди которых «Норникель», НЛМК, «Северсталь», «Технониколь», «Газпром нефть», обсуждали развитие цифровых технологий на производстве, повышение производительности с помощью инноваций, человеческий капитал.

Гран-при конкурса «Трансформация» - «Завод Технофлекс», проект «Жвачка»

Оперативного решения требует актуальная для всей отрасли проблема дефицита кадров: сказалось не только падение интереса молодежи к техническому образованию, но и «демографическая яма» в определенные годы. Просто растить кадры компаниям сейчас мало – важно предлагать условия для взращивания тех, кто предлагал бы интересные решения для улучшения производственных процессов.

Еще одна острая тема – беспрецедентное давление иностранных вендоров и разработчиков, с которым сталкивается сейчас вся отечественная промышленность. Компании находятся в поиске эффективных отечественных решений, охватывающих всю специфику производства, от управления кадрами до управления ресурсами. Более двадцати инновационных компаний представили свои цифровые решения в ходе выставочной экспозиции IN’HUB, что актуально в контексте импортозамещения и цифровой трансформации производств.

Бенчмарк-визиты на производственные площадки Татарстана

Насыщенную программу IN’HUB продолжил конкурс «Трансформация», призванный выявлять лучшие практики совершенствования бизнес-систем, повышения производительности труда и развития кадров.

В завершение Недели стартует интенсивная менторская программа «Акселератор проектов улучшений и инноваций», которая продлится до июня 2024 года. Восемь месяцев команды крупнейших промышленных компаний страны будут работать над решением заявленных проблем в кросс-корпоративном формате.

«Моя цель – привносить в компанию инновации разного толка – от крутых цифровых решений, которые представлены здесь в избытке, до эффективных технологий управления. IN’HUB – прекрасная площадка для развития моих сотрудников – они приобретают бесценный опыт командной и проектной работы, общения с менторами, открытого межкорпоративного обмена», – отметил директор по развитию Бизнес-системы ЕВРАЗа Дивизиона Сибирь Алексей Алексеев.

Также для более продуктивного обмена опытом в рамках IN'HUB состоятся визиты на предприятия Татарстана – Haier, АТОМ, Лин-Вектор, Техно, предприятия ОЭЗ «Алабуга».

Фото предоставлены ООО «Стартнаука»