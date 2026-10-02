В поисках новых рынков: как малый бизнес России адаптируется к переменам

В 2026-м малый и средний бизнес в России столкнулся с необходимостью адаптации к ужесточившимся экономическим условиям и охлаждению спроса. Но уже в августе Индекс RSBI, который измеряет деловую активность МСБ, вернулся в зону роста. Что помогает сектору справляться с трудностями – в обзоре АЦ «Татар-информа».





Важнейшая составляющая экономики республики – малый и средний бизнес.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Изменения налогов, топливный кризис и удары по маркетплейсам

«Важнейшая составляющая экономики республики – малый и средний бизнес. Их достижения работают не только на личный успех, но и на репутацию республики, делая бренд Татарстана узнаваемым далеко за его пределами», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов 28 сентября в своем ежегодном Послании.

Но в 2026-м малый и средний бизнес в России (МСБ), и республика не стала в этом плане исключением, столкнулся с охлаждением спроса на свою продукцию, которое наложилось на меняющиеся экономические условия (налоги, логистика, технологии и другие). Об этом рассказал Банк России в сентябрьском бюллетене о региональной экономике.

Главный удар в текущем году сектор МСБ испытал из-за изменений в налоговом законодательстве. По данным опросов Банка России, около 20% малых предприятий – в первую очередь из сфер транспорта, услуг и торговли – с начала текущего года начали платить НДС. Со всеми вытекающими.

Одновременно с этим «прилетела» и отмена пониженных тарифов страховых взносов (ранее – универсальная льгота для всех видов деятельности в секторе). Это привело к росту нагрузки на фонд оплаты труда у более чем 40% МСБ (особенно болезненно это повлияло на предприятия в транспортировке и хранении, торговле и услугах).

Еще на два негативных фактора текущего года МСБ пришлось реагировать, что называется, с колес – это, во-первых, ситуация на рынке топлива, которая, как отметили в Банке России, «повлияла на бизнес в большинстве макрорегионов»: «Ограниченное предложение топлива и рост цен на него увеличивали издержки субъектов малого и среднего предпринимательства и риски вынужденного простоя».

Во-вторых, схожим по неожиданности стало «нарушение работы отдельных логистических центров» (так в ЦБ обозначили последствия атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов). Это привело к финансовым потерям малого и среднего бизнеса – особенно того, который работал через онлайн-платформы.

В ответ на возросшие в последние месяцы топливные риски МСБ оперативно перестраивал логистические цепочки и производственные процессы. А в случае с маркетплейсами – снижал зависимость от их инфраструктуры и диверсифицировал каналы сбыта, переходя на использование собственных складов, альтернативных логистических операторов и прямые продажи.

Регулятор специально отметил, что для пострадавших от такого форс-мажора предпринимателей по всей стране внедрялись различные меры поддержки – как от Правительства России (отсрочки по уплате налогов и отмены проверок) и самих онлайн-платформ (снижение тарифов), так и от некоторых регионов. В Татарстане, например, в числе прочего пострадавшим селлерам предлагают льготные микрозаймы до 5 млн рублей для приоритетных отраслей (обрабатывающая промышленность, наука и технологии, гостиничный и ресторанный бизнес, IТ-сфера) по ставке 8%, и по той же ставке – для всех остальных, но до 1 млн рублей.

Главная беда, от которой страдает МСБ по всей стране, – это охлаждение потребительского спроса. Связанное, вероятно, с постепенным замедлением темпов роста реальных доходов, и особенно их основной компоненты – зарплат Фото: © «Татар-информ»

Охлаждение спроса ограничивает возможности переноса издержек в конечные цены

Однако, несмотря на всех «черных» и другого цвета лебедей, главная беда, от которой страдает МСБ по всей стране, – это охлаждение потребительского спроса. Связанное, вероятно, с постепенным замедлением темпов роста реальных доходов, и особенно их основной компоненты – зарплат. А также усилением сберегательной модели поведения.

В такой ситуации возможности переноса издержек, которые растут, в конечные цены у МСБ снижались. Согласно опросу ЦБ, почти каждое второе предприятие из сектора не смогло перенести в цены, например, возросшую налоговую нагрузку.

Для минимизации издержек около трети участников опроса Банка России перешли на более бюджетное сырье и материалы (чаще всего – в строительстве и транспорте), пересмотрели планы по индексации зарплат в сторону уменьшения (преимущественно – в сфере услуг, где на фонд оплаты труда приходится основная статья расходов). Предприятия торговли дополнительно отмечали сокращение персонала и ассортимента продукции.

При этом, хотя главные ответные меры МСБ на все эти пертурбации и перипетии – оптимизация издержек, смена каналов сбыта, поиск новых поставщиков, перестройка логистики и производственных процессов – в принципе, понятны и предсказуемы, возможности реальной адаптации бизнеса к текущим условиям во многом зависят от вида деятельности.

Например, МСБ в промышленности, чтобы сохранить устойчивость, ищет новые каналы сбыта. Идеальными для многих становятся госзаказ или приграничный экспорт. Одновременно такие предприятия работают над повышением эффективности по всем направлениям – от управления складскими запасами до сервисного обслуживания.

Сельскохозяйственный сектор кроме сокращения расходов ищет новые ниши, торговля диверсифицирует каналы продаж, пересматривает ценовую политику и оптимизирует присутствие на рынках. А сфера услуг активно использует меры господдержки. Благо в текущих экономических условиях региональные органы власти активно такие меры – финансовые и налоговые – реализуют.

В Татарстане, как заявлял в сентябре глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, с начала текущего года на господдержку МСБ по всей каналам – и федеральному, и республиканскому – было направлено уже более 41 млрд рублей. И это логично – доля МСБ в экономике республики составляет 24,3%, по итогам января – июля текущего года в секторе работало 183,5 тыс. субъектов (доля юрлиц в годовом выражении сократилась на 4,8%, тогда как доля ИП выросла на 9,6%), в которых было занято 907,5 тыс. чел. (на 1,7% больше, чем годом ранее).

Более 33% субъектов МСБ в Татарстане, кстати, работают в торговле. Уникальным инструментом в части расширения рынков сбыта, в том числе за пределы республики, для них – и не только – остается Республиканский маркетинговый центр (РМЦ). Количество поставщиков продукции, которые воспользовались платформой РМЦ в 2026-м, превысило 6,3 тысяч ед., они получили уже более 200 млрд рублей выручки (в том числе 43,6 млрд рублей – за пределами Татарстана).

Для минимизации издержек около трети участников опроса Банка России перешли на более бюджетное сырье и материалы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индекс RSBI впервые за три месяца прервал нисходящий тренд и вернулся в зону роста

По оценке Минэкономики РТ, существенные риски в секторе МСБ, связанные со снижением спроса, рентабельности, ростом фискальной нагрузки и жесткой денежно-кредитной политикой, сохраняются. Но ситуация при этом улучшается.

Так, Индекс RSBI, который измеряет деловую активность МСБ, в августе составил 50,9 п., впервые за три месяца прервав нисходящий тренд и вернувшись в зону роста (выше 50 п.). Согласно исследованию, которое ежемесячно проводят ПСБ, «Опора России» и Magram Market Research, практически все компоненты индекса (продажи, кадры, кредиты и инвестиции) показали улучшение как месяц к месяцу, так и год к году.

При этом компонента «Продажи» хоть и подросла, но осталась в зоне ощутимого спада, что отражает сохранение проблем бизнеса со сбытом: лишь 23% опрошенных заявили о росте выручки, тогда как 46% – о ее сокращении (при этом снижения выручки ожидают 34%).

Компонента «Кадры» тоже выросла, перейдя в зону умеренного спада – МСБ все еще «сохраняет склонность к сокращению персонала». Хотя ожидания улучшились – число предприятий, которые планируют расширять штат, выросло до максимума в этом году (24%). Однако фактический наем остается сдержанным.

Компонента «Инвестиции» укрепилась в области роста, что демонстрирует «осторожное восстановление инвестактивности». О расширении вложений заявили 25% предприятий МСБ, это максимум за весь текущий год. Укрепились и ожидания – расширять бизнес намерены 28% респондентов (это на 12 п.п. больше, чем было в августе 2025-го). Но компонента все еще остается на исторически невысоком уровне: «общий инвестфон пока остается сложным, а решения о расширении бизнеса преимущественно точечными».

Лишь компонента «Кредиты» символически снизилась, оставшись, впрочем, в зоне роста. С одной стороны, спрос на финансирование восстанавливается – из-за высоких ставок в августе от кредитов отказались 24% респондентов против 35% в мае (эта доля снижается третий месяц подряд и уже достигла минимума за два года). С другой – не весь новый спрос остается в итоге удовлетворенным – участились отказы в финансировании МСБ.

Исследование в рамках Индекса RSBI выявляет также положение внутри всего сектора МСБ. И здесь видно, что наилучшая динамика – у малого бизнеса, все компоненты индекса которого в августе показали ощутимое оживление. В основном – за счет улучшения компонент «Кадры» и «Инвестиции», что, объяснили в ПСБ, «отражает растущую уверенность бизнеса в перспективах развития».

Средний бизнес остался в зоне уверенного роста, который при этом немного замедлился на фоне ухудшения инвестактивности. А вот в микробизнесе деловая активность продолжает стагнировать: некоторое улучшение в продажах и инвестициях было нивелировано ухудшением ситуации с наймом.

В отраслевом разрезе самые крепкие позиции – у индекса RSBI в производстве: индикатор смог усилить рост благодаря улучшению ситуации в фактических продажах и в ожиданиях по выручке. Сфера услуг вышла из зоны спада, в которой находилась с начала года, за счет улучшения во всех ключевых компонентах (но наибольший вклад внесли продажи и инвестиции). А вот в торговле ситуация ухудшилась «на фоне удорожания логистики и атак на склады крупных маркетплейсов: ухудшение показали все компоненты».

В целом, как резюмировал Банк России, несмотря на то что сектор МСБ оценивает текущую ситуацию как сложную, высокая адаптивность, особенно в среде малого бизнеса, и умение гибко перенастраивать бизнес-процессы под требования момента помогают малым и средним предприятиям оставаться на плаву – по крайней мере, в целом.