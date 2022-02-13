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Политика
13 февраля 2022  09:46

В погранслужбе Украины опровергли информацию об отказе россиянам въезжать в страну

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Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о том, что россиянам запретили въезжать на украинскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не стоит руководствоваться слухами, — сказал Демченко. — Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают». 

Он также добавил, что каждый день десяткам иностранных граждан отказывают во въезде в страну «по разным причинам», среди них есть и жители РФ.

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