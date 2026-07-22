В погоне за Исинбаевой: Кнороз постарается удивить мир на ЧР в Екатеринбурге

Череду чемпионатов России в летних видах спорта принимает легкая атлетика. В прошлом году турнир прошел в Казани, а уже завтра он стартует в Екатеринбурге. Последить будет за кем - чего стоят одна Полина Кнороз и ее возможный новый рекорд. Да и остальные виды «королевы спорта» таят немало интересного. Подробности - в анонсе ЧР от «ТИ-Спорта».





Фото: rusathletics.info

Кнороз едет на турнир с лучшим результатом сезона в мире

Думаю, многие согласятся со мной, что главным лицом российской легкой атлетики в эти «санкционные» времена стала прыгунья с шестом Полина Кнороз. И дело не только в эффектной внешности девушки, но и в ее спортивных успехах.

Если помните, в прошлом году перед казанским чемпионатом страны она обстукивала результат, близкий к лучшим показателям мировой элиты. Потом приехала в столицу Татарстана и с третьей попытки забрала 4,86 метра - на тот момент второй результат сезона в мире. Как сейчас помню, сразу после этого Полина спросила у тренера жестом: «Выше ставим?». Он констатировал – нет.

А в июне этого года Кнороз уже успела съездить на Кубок России в Чебоксары. И что вы думаете? Правильно - с первой же попытки улучшила прошлогодний показатель сразу на пять сантиметров – 4,91 метра. А это уже совсем другой разговор – лучший результат сезона в мире.

Для сравнения, с таким прыжком россиянка могла запросто выиграть прошлогодний чемпионат мира, где лучшей стала американка Кэти Мун с результатом 4,90. Но, как все мы понимаем, главным ориентиром для Кнороз, конечно, является ее соотечественница Елена Исинбаева. Правда, до мирового рекорда двукратной олимпийской чемпионки (5,06) Полине пока далеко.

Полина Кнороз Фото: rusathletics.info

Но вот по титулам чемпионки России на открытых стадионах – все очень близко. Дело в том, что Исинбаева выигрывала их лишь три раза: в 2002, 2013 и 2016 годах. Кнороз – пока дважды: в 2023 году в Челябинске и в 2025-м в Казани. И вот момент, когда можно убить сразу двух зайцев – догнать Исинбаеву по титулам в России и еще улучшить свой результат.

И о международной арене. В прошлом году в разговоре со мной Полина печально констатировала: дескать, чемпионат России – это конечно, красиво и здорово, но международных стартов не хватает. Возможно, своими показателями на внутренних соревнованиях Кнороз сумеет пробить брешь в умах товарищей из World Athletics.

Иванов и Крылов сдвинули многолетние рекорды России. Готовы ли они на большее?

Наверное, одним из самых впечатляющих кадров прошлогоднего чемпионата России стал снимок бегуна на 400 метров с барьерами Федора Иванова. Помню, как после финиша он еще несколько минут не мог прийти в себя. Выражаясь спортивным языком, после забега его просто вырубило. Пришлось даже прибегнуть к специальной коляске. Благо, все обошлось.

Но все это было ради цели – сдвинуть рекорд страны (48,05), который стоял десять лет. Федор пробежал за 47,94, а позже сказал с юмором: такое состояние часто бывает после финиша, мол, полностью выложился.

Думаю, что и в Екатеринбург этот парень приедет не номер отбывать. Потому что он еще в том году думал о будущем и не постеснялся заявить, что его цель – цифры в районе четвертого результата сезона в мире. Для понимания, в этом случае надо пробежать примерно за 47,30 секунды. То есть вы сами видите, на сколько нужно улучшить.

Константин Крылов Фото: rusathletics.info

Придут зрители посмотреть и на еще одно дарование российской легкой атлетики – спринтера Константина Крылова. Да, конечно, до эпохальных свершений ямайца Усейна Болта (9,58 секунды на стометровке) россиянину еще далеко, но вот на уровне страны, почему бы и нет.

Тем более что Крылов в июле прошлого года на «сотне» как раз рекорд России и обновил - 10,04 секунды. Прежнее национальное достижение Николая Юшманова (10,10) держалось с 1986 года.

А в Екатеринбурге у Крылова есть классная возможность вписать свое имя в историю и, возможно (говорим шепотом), выбежать из 10 секунд. Это будет настоящая фантастика.

Кочанова в мировой элите

Увидит Екатеринбург и еще одну приму российских прыжков, только на этот раз в высоту, Марию Кочанову. В прошлом году в Казани за нее болела олимпийская чемпионка Лондона Анна Чичерова. И тогда, как вы помните, Маша показала результат 2 метра ровно. Для сравнения – чемпионат мира-2025 с таким же показателем выиграла австралийка Никола Олислагерс. А вот в этом году турниры у Кочановой пока не задаются. Например, зимний чемпионат России в Южно-Сахалинске она пропустила:

«К сожалению, Мария вынуждена была сняться с соревнований из-за ангины. Думали, проскочим, но не вышло. Очень жаль, что так случилось», – сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Елена Попкова.

Поэтому Екатеринбург – это шанс для Кочановой еще больше потрепать нервишки мировой элите. Пусть и заочно.