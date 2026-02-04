news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 13:52

В погибшем на юге Кипра опознали экс-главу ОАО «Уралкалий» Баумгертнера

Погибшего на южном побережье Кипра опознали как бывшего руководителя ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет ТАСС.

Тело было идентифицировано при помощи экспертизы ДНК, однако причина смерти Баумгертнера пока не установлена.

Напомним, что бизнесмен пропал 7 января, после того как ушел из своего дома в Лимасоле и перестал выходить на связь. Последний раз его телефон был в сети 8 января возле скалистой бухты в районе поселка Писсури, примерно в 40 километрах от города. 14 января в зоне поисков было обнаружено тело мужчины, однако однозначно утверждать, что это Баумгертнер, было невозможно, поскольку требовался анализ ДНК.

