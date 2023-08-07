В поезде казанского метро пассажиров насторожила девушка, провозящая рапиру

Утром 7 августа некоторых пассажиров казанского метро насторожило соседство с девушкой, провозящей рапиру в вагоне поезда в открытом виде. «Татар-информ» обратился за комментарием в МУП «Метроэлектротранс», предоставив фотографию, сделанную одним из пассажиров.

Фото: предоставлено редакции жителем Казани.

«Оснований, чтобы эту девушку не пустить или предъявить к ней какие-то претензии, у нас нет», – констатировал в беседе с «Татар-информом» заместитель начальника отдела транспортной безопасности МУП «Метроэлектротранс» Дамир Гарифзянов.

Специалист в области транспортной безопасности заверил, что рапира на фотографии не является холодным оружием и не попадает под регулирование закона «О транспортной безопасности».

«У нас приказом 227 Минтранса 2015 года определен перечень предметов и веществ, которые ограничены или запрещены к проносу в зону транспортной безопасности. Эта рапира в этот перечень не попадает, потому что она не является холодным оружием ни в каком виде. Чтобы относиться к холодному оружию, она должна соответствовать ГОСТу и шести параметрам – длина клинка, толщина обуха, твердость клинка и т.д. Мы же видим, что девушка опирается на нее и рапира изогнута, а холодное оружие не может гнуться вообще. Как оно не гнется, если мы имеем в виду нож или какое-то метательное оружие. Это, скорее всего, тренировочная спортивная рапира. Также один из критериев – наличие заточенного лезвия. Его тут точно нет», – сказал Гарифзянов.

При этом он напомнил, что, действительно, по 993 Постановлению Кабинета Министров РТ 2020 года, все бьющиеся, колющие и режущие предметы необходимо провозить в чехле или упаковке. А если бы это была настоящая рапира, владелица или владелец должны были бы показать документы на такой предмет – на право его ношения и хранения. Холодное оружие, по законодательству РФ, обратил внимание собеседник, обязательно должно иметь клеймо завода-изготовителя и номер.

«Тогда такое оружие попадало бы под правила перевозки в метрополитене. Мы должны были бы сказать, что вы должны перевезти ее (рапиру) в чехле. Эта же рапира не является ни колющим, ни режущим предметом. Даже если взять кухонный нож, никакая хозяйка никогда не обопрется на острие лезвия – так, как держит эту рапиру девушка. А она закрывает ее ладонью – значит, это уже не колющий предмет. Видно, что ладонь согнута, рапира под тяжестью ладони прогнулась. Скорее всего, это самодельная спортивная тренировочная рапира. Для нас все пассажиры важны и просто так, что-то выдумывать и высасывать из пальца мы не имеем права», – заключил Гарифзянов.