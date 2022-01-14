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Происшествия
14 января 2022  14:27
Павел Климчак

В поезде казанские полицейские задержали дебошира, который угрожал пассажирам и матерился

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В Казани в пассажирском поезде Новороссийск – Пермь 34-летний пассажир из Краснодарского края, будучи пьяным, нарушал общественный порядок: мужчина громко матерился, угрожал, на неоднократные замечания начальника поезда не реагировал.

На место прибыли сотрудники полиции, которые сняли дебошира с поезда. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской транспортной полиции.

#дебошир #поезд
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