В подвале дома в Казани обнаружили раненную енотовидную собаку из Красной книги

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В одном из подвальных помещений казанского дома нашли енотовидную собаку. При осмотре трехлетнего зверя ветеринаром выяснилось, что у него отсутствует пясть одной из лап. Об этом написали в газете «Республика Татарстан».

В материале отмечается, что дикое животное обнаружили в жилом комплексе «Солнечный город». Из-за полученной травмы оно не сможет самостоятельно выживать в дикой природе, поэтому найденыша было решено поместить под пристальный присмотр Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира, так как этот вид занесен в Красную книгу.

Енотовидная собака, или енотови́дная уссури́йская лиса (мангут) – это хищное всеядное млекопитающее семейства собачьих. Длина взрослой особи достигает примерно 65—80 см, из них хвост составляет 15—25 см, масса — от 4-6 кг летом и до 10 кг зимой.Ареал ее обитания – широколиственные леса от Урала до Вьетнама, Китая, Приамурья, Приморья, Японии и Корейского полуострова.