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Новости Татарстана и Казани
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В подвале дома в Казани обнаружили раненную енотовидную собаку из Красной книги
В одном из подвальных помещений казанского дома нашли енотовидную собаку. При осмотре трехлетнего зверя ветеринаром выяснилось, что у него отсутствует пясть одной из лап. Об этом написали в газете «Республика Татарстан».
В материале отмечается, что дикое животное обнаружили в жилом комплексе «Солнечный город». Из-за полученной травмы оно не сможет самостоятельно выживать в дикой природе, поэтому найденыша было решено поместить под пристальный присмотр Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира, так как этот вид занесен в Красную книгу.
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