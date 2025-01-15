В «подуставшей» гимназии №125 в Казани проведут первый капремонт за 37 лет

Фото: мэрия Казани

Во время летних каникул в гимназии №125 в Казани проведут капитальный ремонт. За 37 лет работы первое образовательное учреждение микрорайона Азино «подустало» и требовало серьезного обновления, заявил во время осмотра территории мэр Казани Ильсур Метшин.

Школа была построена в 1988 году. Ее площадь составляет 10,3 тысячи квадратных метров. По словам мэра, чуть раньше летних каникул ремонт начнется в помещениях, не задействованных в учебном процессе. «Ставим задачу завершить ремонт к началу следующего учебного года», — добавил Метшин.

Фото: мэрия Казани

Планируется обновление кровли – сейчас она протекает, инженерных сетей, в частности электроснабжения, кабинетов, замена окон, напольных покрытий, благоустройство уличной площадки со спортивными зонами.

Всего за последние 10 лет в Казани капитально отремонтировали 104 здания образовательных учреждений, в 18 из них работы выполнили комплексно. В 2024 году в рамках федеральной программы «Развитие образования» капитально отремонтировали шесть школ. Еще в 17 образовательных учреждениях по республиканской программе обновили столовые.