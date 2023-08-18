В подшефных РТ Лисичанске и Рубежном провели акцию «Помоги собраться в школу»

Фото: © «Татар-информ»

В подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Гости из Татарстана вручили детям рюкзаки с необходимыми для обучения принадлежностями.

В каждом из освобожденных городов была организована торжественная программа с концертными номерами. В торжественных мероприятиях приняли участие Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, Первый заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов, а также вице-премьер РТ Евгений Варакин.

Фото: © «Татар-информ»

Более 2-х тысяч детей – 1869 юных лисичан и 692 ученика из Рубежного получат необходимые наборы.

По завершению торжественного мероприятия в Лисичанске, его участники вышли на пришкольную площадь и вместе с гостями развернули многометровый российский триколор. Флэшмоб приурочили к Дню Государственного флага, который в нашей стране будет отмечаться 22 августа.

Также во время своего визита Татьяна Ларионова обсудила с педагогами Лисичанска и Рубежного перспективы перехода местной системы образования на российские стандарты, а также возможности организации на территории Татарстана курсов повышения квалификации для учителей.