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В подшефных РТ Лисичанске и Рубежном провели акцию «Помоги собраться в школу»
В подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Гости из Татарстана вручили детям рюкзаки с необходимыми для обучения принадлежностями.
В каждом из освобожденных городов была организована торжественная программа с концертными номерами. В торжественных мероприятиях приняли участие Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, Первый заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов, а также вице-премьер РТ Евгений Варакин.
Более 2-х тысяч детей – 1869 юных лисичан и 692 ученика из Рубежного получат необходимые наборы.
По завершению торжественного мероприятия в Лисичанске, его участники вышли на пришкольную площадь и вместе с гостями развернули многометровый российский триколор. Флэшмоб приурочили к Дню Государственного флага, который в нашей стране будет отмечаться 22 августа.
Также во время своего визита Татьяна Ларионова обсудила с педагогами Лисичанска и Рубежного перспективы перехода местной системы образования на российские стандарты, а также возможности организации на территории Татарстана курсов повышения квалификации для учителей.
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