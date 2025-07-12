В подшефные Татарстану города ЛНР доставили адресную помощь из Тукаевского района

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Руководитель исполнительного комитета Тукаевского муниципального района РТ Камиль Назмиев посетил Лисичанск и Рубежное с гуманитарной миссией. В города доставлена 38-я колонна адресной помощи, сформированной на основе заявок местных коммунальных служб.

«Месяц назад мы обсуждали с Камилем Назмиевым потребности лисичанских коммунальных служб, сегодня эти задачи решены. Переданное оборудование позволит коммунальным службам быстрее реагировать, эффективнее работать. В Лисичанске остаются сложные участки по водоснабжению, и любая надёжная техника здесь вдвойне ценна. Татарстан продолжит оказывать поддержку, оставаясь в тесном контакте с коллегами», – отметил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В составе гуманитарного груза – автомобиль УАЗ, полностью оснащённый для работы аварийной бригады, генераторы, шуруповёрты, углошлифовальные машины, бензопилы, газовые баллоны, топоры, ножовки, специализированный крепёж, инженерные кольца, а также 20 плит перекрытия колодцев с крышками. Основной получатель — МУП «Водоканал» Лисичанска, где уже трудятся аварийные бригады специалистов из Татарстана.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Машина полностью укомплектована для устранения аварий, восстановления водоснабжения и обслуживания сетей. Состав груза согласован заранее, чтобы техника сразу пошла в дело. Помощь собирали всем районом - подключились предприятия, предприниматели и жители, понимающие важность нашей поддержки», - подчеркнул Камиль Назмиев

Поставки в рамках шефской помощи будут продолжены. Это позволит обеспечить стабильную работу коммунальных служб в подшефных Татарстану городах.