В подшефном Татарстану Рубежном заработал МФЦ

Благодаря Республике Татарстан в Рубежном начал работу Многофункциональный центр по работе с населением. Таким образом жителям подшефного города предоставлена возможность получать государственные и муниципальные услуги на более качественном уровне.

Фото: © «Татар-информ»

МФЦ полностью создан силами шеф-региона. Татарстанская компания «Евро-Тех» выполнила ремонтные работы внутри здания, еще одно республиканское предприятие «Агат» оборудовало социальный объект необходимой оргтехникой.

Ранее Республика Татарстан сдала «под ключ» Многофункциональный центр в Лисичанске.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.