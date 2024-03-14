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В подшефном Татарстану Рубежном заработал МФЦ
Благодаря Республике Татарстан в Рубежном начал работу Многофункциональный центр по работе с населением. Таким образом жителям подшефного города предоставлена возможность получать государственные и муниципальные услуги на более качественном уровне.
МФЦ полностью создан силами шеф-региона. Татарстанская компания «Евро-Тех» выполнила ремонтные работы внутри здания, еще одно республиканское предприятие «Агат» оборудовало социальный объект необходимой оргтехникой.
Ранее Республика Татарстан сдала «под ключ» Многофункциональный центр в Лисичанске.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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