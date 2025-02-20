В подшефном Татарстану Рубежном приступили ко второму этапу восстановления школы

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В городе Рубежное в ЛНР при поддержке Республики Татарстан продолжается восстановление здания школы №2, поврежденной в результате обстрелов в 2022 году.

Уже до начала боевых действий здание нуждалось в обновлении: оно 1978 года постройки, но капитального ремонта в нем ни разу не было. За время обстрелов школа пострадала еще сильнее. В частности, была повреждена кровля, выбиты окна, выведена из строя система отопления.

Ремонтно-восстановительные работы на объекте начались осенью 2024 года после визита на подшефные Татарстану территории Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Тогда глава Правительства РТ поручил татарстанским специалистам подготовить школу к осенне-зимнему периоду. До этого в здании два сезона не было отопления. Несмотря на это, образовательное учреждение функционировало.

Первоначально ставилась задача сделать тепловой контур здания и запустить тепло. Скоро уже стали очевидны результаты. В школе поменяли окна – вместо старых деревянных рам поставили современные пластиковые стеклопакеты, соответствующие всем требованиям. Проржавевшие, забитые чугунные батареи заменили на новые радиаторы, полностью отремонтировали кровлю.

Для директора школы №2 Ирины Дубовик восстановление возглавляемого ею учебного заведения – большая радость.

«Шеф-регион – Республика Татарстан нам сделал огромнейший подарок, мы работаем в тепле, у нас сделана кровля, поставлены все окна, сделана отмостка здания и поставлена котельная. Пущено отопление! Строители молодцы, сделали это», ­– рассказала она «Татар-информу».

На сегодняшний день начат второй этап восстановления школы. «Уже приступили ко второму этапу ремонтно-восстановительных работ, чтобы полностью школу сделать красивой. Нам показывали эскизы, как будет выглядеть снаружи – очень хорошо!» – заключила Ирина Дубовик.