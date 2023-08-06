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В Подольске упал беспилотник, в нескольких домах выбиты стекла
Сегодня над Подольском силами ПВО сбит беспилотник, сообщает глава Дмитирий Жариков в своем телеграм-канале.
Отмечается, что осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника.
Как указано в сообщении, обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог, его здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники профильных ведомств завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и частных домов. Выявлены повреждения остекления окон по нескольким адресам.
В настоящее время оперативные службы приступили к ликвидации последствий.
Дмитрий Жариков добавил, что все повреждения будут устранены сегодня.
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