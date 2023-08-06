В Подольске упал беспилотник, в нескольких домах выбиты стекла

Сегодня над Подольском силами ПВО сбит беспилотник, сообщает глава Дмитирий Жариков в своем телеграм-канале.

Отмечается, что осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника.

Как указано в сообщении, обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог, его здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники профильных ведомств завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и частных домов. Выявлены повреждения остекления окон по нескольким адресам.

В настоящее время оперативные службы приступили к ликвидации последствий.

Дмитрий Жариков добавил, что все повреждения будут устранены сегодня.