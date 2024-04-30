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Происшествия 30 апреля 2024 11:43

В подмосковном Раменском на складе с полиэтиленом случился крупный пожар

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В подмосковном Раменском случился крупный пожар на складе с полиэтиленом, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, люди эвакуировались из охваченного пламенем здания.

Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.

Огнеборцам удалось локализовать пожар. Его площадь достигла 2,3 тысячи квадратных метров.

#пожар
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