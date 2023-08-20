В подмосковном Подольске на площади почти 400 квадратов загорелся склад Ozon

Складское помещение Ozon горит на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что все сотрудники склада эвакуированы.

Как указано в сообщении, загорелся шестой этаж здания склада. Огонь перекинулся на крышу, в результате чего загорелась кровля.

В настоящее время на месте работают 91 человек, привлечены 34 единицы техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Кроме того, специалисты измерят предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

Upd (12.14). Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано.