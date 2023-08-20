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В подмосковном Подольске на площади почти 400 квадратов загорелся склад Ozon
Складское помещение Ozon горит на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Отмечается, что все сотрудники склада эвакуированы.
Как указано в сообщении, загорелся шестой этаж здания склада. Огонь перекинулся на крышу, в результате чего загорелась кровля.
В настоящее время на месте работают 91 человек, привлечены 34 единицы техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Кроме того, специалисты измерят предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.
Upd (12.14). Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано.
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