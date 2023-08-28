В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилого дома, эвакуированы 30 жильцов

Жилой дом загорелся в подмосковном Красногорске, площадь пожара почти 1 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло на балконе на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю.

«В 11.46 пожар локализован на площади 900 квадратных метров», – позднее отметили в ведомстве.

Фото: Соцсети

В свою очередь РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что по данным с ближайших к месту пожара постов контроля качества воздуха «превышений установленных нормативов не зафиксировано».