В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 3000 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как указано в сообщении, в административно-складском здании горят лакокрасочные изделия.

В настоящее время на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолеты Ка-32 МЧС России и МАЦ.

В ведомстве отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания.