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Руc Тат
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Происшествия 21 августа 2023 11:23

В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями

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В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 3000 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как указано в сообщении, в административно-складском здании горят лакокрасочные изделия.

В настоящее время на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолеты Ка-32 МЧС России и МАЦ.

В ведомстве отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания.

#пожар #подмосковье
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