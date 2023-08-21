Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями
В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 3000 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Как указано в сообщении, в административно-складском здании горят лакокрасочные изделия.
В настоящее время на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолеты Ка-32 МЧС России и МАЦ.
В ведомстве отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа