В Подмосковье загорелся спортивный магазин на площади 500 квадратов

Сегодня в подмосковном Дмитрове загорелся магазин по продаже спортивных товаров, есть угроза распространения огня на рядом расположенное здание. Информация появилась в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в магазине спортивного инвентаря поступило сегодня около 13 часов дня. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики.



Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, отметили в ведомстве.

Upd. (14.37):Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. квадартных метров.