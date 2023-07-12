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Руc Тат
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Происшествия 12 июля 2023 08:09

В Подмосковье загорелись постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров

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В подмосковном Солнечногорске в деревне Кривцово на площади 3,2 тысячи квадратных метров горят деревянные постройки, сообщает РИА Новости.

Огнеборцы принимают усилия, чтобы не позволить пламени перекинуться на соседние жилые дома.

По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств.

#подмосковье #крупный пожар
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