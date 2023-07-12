В Подмосковье загорелись постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров

В подмосковном Солнечногорске в деревне Кривцово на площади 3,2 тысячи квадратных метров горят деревянные постройки, сообщает РИА Новости.

Огнеборцы принимают усилия, чтобы не позволить пламени перекинуться на соседние жилые дома.

По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств.